Polícia Militar prende dupla e recupera três motos roubadas em Epitaciolândia

Em uma ação rápida de guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) possibilitou a prisão de dois homens, de 18 e 21 anos, acusados de praticarem diversos roubos no município de Epitaciolância, interior do Estado, bem como na recuperação de três motocicletas roubadas e na apreensão de uma arma de fogo. A ocorrência, que teve início na noite de segunda-feira, 4, e foi finalizada na madrugada desta terça-feira, 5, aconteceu no bairro Aeroporto.

Os policiais militares realizavam o patrulhamento na área quando repararam na atitude suspeita de dois indivíduos em uma motocicleta com as características de uma que havia sido roubada na noite anterior e sem placa. Observaram ainda que um deles apresentava um volume na cintura e, de imediato, solicitaram a parada intensificada pela sirene e sinais luminosos da viatura.

A dupla iniciou fuga, seguida pelo acompanhamento tático da equipe policial com início próximo a um posto de gasolina até as proximidades do ginásio Eduardo Lopes Pessoa, quando perderam o controle do veículo, caíram e foram abordados e detidos. Com um deles foi encontrado o revólver calibre .32, marca Taurus, com três munições. Em consulta ao sistema, foi confirmado que se tratava da moto roubada no dia anterior.

Após feito o reconhecimento por parte das vítimas de outros roubos praticados na região, os homens indicaram o local, no bairro José Hassem, que servia de esconderijo, onde estavam outras duas motocicletas. No local, que estava com as portas e janelas violadas, foram localizadas duas motonetas, uma Honda Biz e outra da marca boliviana Kyngo, cujo roubo foi confirmado graças à integração entre as forças policiais brasileiras e bolivianas.

A ação teve a participação de radiopatrulhas de Epitaciolândia, Brasileia, da Companhia de Operações Especiais (COE), do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), e contou com o apoio do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron).

Os dois homens e todos os veículos apreendidos, bem como a arma de fogo, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Por: Ascom/PMAC