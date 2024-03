Criança de 12 anos é atropelada na faixa de pedestre, na rua Rio de Janeiro em Rio Branco

Na noite de sexta-feira, (29), um atropelamento aconteceu na rua Rio de Janeiro, no Conjunto Mascarenhas de Moraes, situado no bairro Ivete Vargas.

De acordo com informações repassadas, a criança de 12 anos, estava atravessando a faixa de pedestre com o sinal aberto para sua passagem quando um carro de modelo Palio de cor cinza, cujo condutor ainda não foi identificado, avançou o sinal, e atropelando a criança. A vítima foi arremessada a uma distância aproximada de 3 metros, sofrendo um desmaio e queixando-se de dores na cervical. Apesar do susto, seu estado é considerado estável.

O condutor do veículo tentou fugir do local, porém, populares agiram rapidamente e conseguiram interceptá-lo, jogando as chaves do carro por cima do muro de uma escola próxima, impedindo a fuga do responsável pelo acidente.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A criança deu entrada na emergência pediátrica para maior avaliação relatando de muita dor cervical, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) foi acionada, chegaram ao local, isolaram a área e deram início aos trabalhos de perícia.