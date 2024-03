Motorista e duas crianças ficam feridos após carro atingir muro de residência

Por Davi Sahid

Uma colisão entre um carro e um muro deixou o motorista César Júnior Calvalcante Bezerra, de 29 anos gravemente ferido e duas crianças de 5 e 6 anos, feridas na noite desta sexta-feira, 29, na rua Formosa, no bairro Nova Estação em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, César Júnior e sua namorada trafegava em veículo modelo Celta, de cor branca, placa NAA-4153, no sentindo bairro-centro, quando inesperadamente o carro invadiu a pista contrária e colidiu contra um muro de uma residência e uma motocicleta que estava na garagem. No momento do acidente, estava chovendo e as duas crianças estavam tomando banho na biqueira na frente do muro e por pouco não foram esmagadas pelo veículo. Com o impacto no muro a menina de 5 anos, sofreu um hematoma nas costas e a outra cortes no joelho, pé e no queixo. Já César sofreu fratura no braço direito, um traumatismo crânioencefálico de natureza grave e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a César Júnior e a criança de 6 anos, e os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. César deu entrada no hospital em estado de saúde grave, já a menina de 6 anos, em estado estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A namorada de César Júnior foi encaminhada pela Polícia Militar a Delegacia da Mulher para os devidos procedimentos.

Após a perícia o veículo foi removido por um guincho.