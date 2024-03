Criminosos são presos após ameaçarem bebê de morte durante assalto no 2º Distrito de Rio Branco

Na tarde desta sexta-feira (29), ação criminosa aconteceu no segundo distrito de Rio Branco. Uma dupla criminosa foi presa após ameaçar um bebê de morte durante um assalto em uma parada de ônibus na BR-364.

De acordo com informações repassadas da polícia, os criminosos vinham sendo monitorados há dias por uma série de assaltos na região. Após receberem um chamado do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), três guarnições do segundo batalhão se deslocaram até as proximidades de um supermercado situado às margens da BR-364.

No local, os policiais encontraram os dois indivíduos, armados com uma arma de fogo e uma faca, que haviam acabado de assaltar uma mulher com um bebê de colo.

Durante a ação criminosa, um dos bandidos chegou a apontar a arma para a cabeça da criança, exigindo os pertences da mãe. Após o assalto, os criminosos fugiram, mas foram localizados pela polícia com a ajuda do localizador do celular da vítima.

Um detalhe crucial que levou à prisão de um dos criminosos foi seu corte de cabelo, semelhante ao descrito por vítimas de assaltos anteriores. Após uma busca pessoal, um dos suspeitos foi encontrado com um simulacro de pistola, enquanto o outro portava uma faca. Ambos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes.

Além dessa prisão, os militares do segundo batalhão também realizaram outra ação bem-sucedida.

Após uma denúncia anônima, uma arma de fogo tipo escopeta Gauge .36 e um simulacro de pistola foram encontrados em uma área de mata no ramal Chico Sobrinho, no bairro Belo Jardim 1. Os suspeitos fugiram ao avistarem os policiais, mas o material foi recolhido e entregue na Delegacia de Polícia Civil do bairro Cidade do Povo.

Essas ações da polícia resultaram na prisão de criminosos perigosos e na apreensão de armas, contribuindo para a segurança da população do segundo distrito de Rio Branco.