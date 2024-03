Casal viciado em jogos online faz desabafo contra influenciadoras: “elas ricas e nós na merda”

O casal Tamile Silva e Paulo Henrique, moradores do bairro Casa Nova, em Rio Branco, estão arrasados pela perda de mais de R$ 60 mil reais em plataformas de jogos online divulgados por influenciadoras no Acre. O vício no jogo, incentivado pelas constantes promessas de lucro, comprometeram até tratamento para o filho com necessidades especiais, Enzo, de 5 anos (veja o vídeo no fim da matéria).

Ao ac24horas, Tamile conta que começou a apostar em novembro de 2023 graças aos incentivos das influenciadoras como Rogéria Rocha, Mony Isabelly e Natacha Castro. “Elas divulgavam um link que direcionava a um grupo. Eu tinha R$ 21 mil na minha conta, me incentivaram a jogar de R$ 1 mil em R$ 1 mil, perdi tudo. Em outra conta no banco, tinha R$ 15 mil, perdi tudo também. Fiquei paranoica. As blogueiras diziam para eu apostar alto, que iria ganhar se apostasse alto. Perdi todo o dinheiro em três meses, entrei em depressão, tentei tirar minha própria vida três vezes, só ainda estou viva porque tenho que cuidar do meu filho. Eu me viciei de um jeito que não conseguia parar, quando mais lançava plataforma nova, mais eu me viciava”, disse.

Paulo Henrique, esposo de Tamile, diz que nunca imaginou que a família pudesse estar nessa situação. “Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ela viciou no jogo e eu também. Agora estamos numa situação em que não temos como comprar a cadeira de rodas do meu filho, nem alugar uma casa. Esse jogo só nos trouxe dor, as blogueiras ganham para tirar dinheiro dos seguidores, elas precisam ser punidas por isso”, lamentou.

O filho do casal, Enzo, acabou sendo prejudicado pelo vício dos pais. O menino, conta a mãe, sofre com encefalopatia não evolutiva, não anda, tem dificuldade para deglutir, e precisa de cuidados 24 horas por dia.







Tamile registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões onde acusa as influenciadoras Rogéria Rocha, Natacha Castro e Mony Isabelli de promoção de jogo de azar.

No Instagram, a influenciadora Rogéria Rocha, um dos alvos da primeira fase da Operação Jackpot, que investiga a promoção de plataformas e rifas ilegais em redes sociais, disse que está tranquila sobre o andamento da investigação. “Estou tranquila, sei que não faço nada de errado. Vida que segue, e estou bonita hoje”, disse em stories.

Natacha Castro, citada em boletim de ocorrência feito por Tamile, ainda publica propagandas de plataformas em seu perfil. “Estou sumida porque estava em viagem. A única coisa que tenho a dizer é que não desistam dos seus sonhos. Na vida a gente tem que abrir mão de certas coisas, como gastar dinheiro com besteiras”, falou.

Mony Isabelli, também citada em boletim de ocorrência, disse em live no Instagram registrada pelo ac24horas na tarde desta terça-feira, 19, que as plataformas foram legalizadas pelo presidente Lula: “O Lula disse que estava tudo aprovado. Do nada, a gente acorda numa segunda-feira com investigações. Parei, não entendo da lei. Primeiro que parar de jogar ninguém para, mas acho que querem que cada um jogue por si. Hoje recebi mais de 10 pedidos de plataforma nova”.

Assista ao vídeo da reportagem: