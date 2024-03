Bolsonaro fará aniversário de 69 anos no Acre e PL levará bolo para o aeroporto

O Partido Liberal no Acre organiza uma recepção calorosa ao ex-presidente Jair Bolsonaro e esposa para esta quinta-feira, 21, em Rio Branco. Organizadores da vinda do casal à capital promoverão os parabéns a Bolsonaro ainda no aeroporto, no aniversário de 69 anos de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro vêm ao Acre a pedido do senador Márcio Bittar, para receber o título de cidadão rio-branquense e prestigiar a filiação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao Partido Liberal. Michelle acompanha o marido nas agendas e estará presente também numa reunião do PL Mulher, que acontece no sábado, no Maison Borges. O casal fica na capital por três noites.

João Paulo Bittar, presidente do PL em Rio Branco, disse que a população está convidada para recepcionar o ex-presidente, embora não seja possível que todos comam do bolo. “Temos informações de comitivas vindo de municípios do Acre e de Rondônia, aquele aeroporto vai ficar pequeno pra nós”, disse.

Veja a agenda de Jair e Michelle Bolsonaro:

Quinta-feira (21), às 22h – chegada no Aeroporto Internacional Plácido de Castro;

Sexta-feira (22), às 10h – auditório FIEAC – AV. Ceará, 3727 – 7. BEC, para a entrega do título cidadão rio-branquense;

Sexta-feira (22), às 15h – auditório Uninorte – Alameda Alemanha, 220, Jardim Europa, para o Seminário Segurança Publica;

Sexta-feira (22), às 17h – Praça da Revolução, para o ato de filiação do prefeito Tião Bocalom;

Sábado (23), às 10h – Maison Borges, no ato PL Mulher, com Michelle Bolsonaro.