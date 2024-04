TJAC realiza edição do Projeto Cidadão e Casamento Coletivo em Jordão

Está sendo realizado desde esta sexta-feira, 26, e neste sábado, 27, mais uma edição do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), na escola Bernardo Abdon da Silva, no município de Jordão.

Junto com instituições parceiras e a Prefeitura, o Judiciário está disponibilizando serviços como a emissão da nova identidade, Carteira de Trabalho, solicitação de 2ª via das Certidões de Nascimento e óbito, e declaração de nascido vivo.

Além disso, a população também está tendo a possibilidade de tirar e regularizar o Título de Eleitor, assim como, atendimentos jurídicos (ações judiciais, consultas, encaminhamentos e retificação de documentos) previdenciário, assistência social com CadÚnico, alistamento no Exército e o casamento coletivo de 32 casais, realizado nesta sexta-feira.

O casamento coletivo foi celebrado pela juíza Rosilene Santana, titular da Vara Cível da Comarca de Tarauacá, com competência para o Jordão. A magistrada convocou os casais a buscarem na cooperação o caminho para manterem-se unidos.

“Tenham compromisso, parceria, amizade, porque o amor é construção. Não é suficiente dizer eu te amo, você precisa mostrar o amor com atitudes, um ajudando o outro no serviço de casa, dividindo a responsabilidade com os filhos. Não é só a mãe, é o pai também. E vocês precisam estar juntos para viverem todos os momentos”, afirmou a juíza.

Com informações da Comunicação do TJAC.