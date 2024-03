Ana Hickmann detalha rotina que começa às 5h e desabafa sobre exposição: ‘Não sou feliz o tempo todo’

Acostumada com a fama, primeiro como modelo e depois como apresentadora, Ana Hickmann nunca viveu tanta exposição quanto nos últimos meses. Desde que denunciou o ex-marido Alexandre Correa por agressão e deu fim ao seu casamento. A exposição ficou ainda maior depois que assumiu o namoro com o colega Edu Guedes. Tanta visibilidade virou um desafio para ela, que se esforça para entregar sua melhor versão, mas nem sempre consegue.

“Assim como todo mundo, tenho dias bons e ruins. Não sou feliz o tempo todo, mas entendo que as pessoas que me assistem e me acompanham querem me ver bem e forte. Então, na maioria das vezes, procuro entregar a minha melhor versão. As redes sociais me aproximaram mais do público e, às vezes acabo mostrando meu lado mais frágil também, é inevitável”, diz ela em entrevista à “Veja”.

Em meio a tanta exposição, Ana Hickmann ainda precisa se desdobrar entre os papéis de mulher de negócios e apresentadora famosa com o de mãe. O filho Alexandre, de 10 anos, exige que sua rotina tenho início às 5h da manhã.



“Eu não consigo levar o meu filho para a escola todos os dias, mas consigo buscá-lo, acompanho as tarefas e mantenho contato com a direção pedagógica constantemente… Eu me adapto a rotina dele. Acordo às 5h da manhã todos os dias, assim consigo me preparar, fazer minhas coisas pessoais, para depois descer e montar a mesa do café todos os dias. Acordo o Alezinho às 6h. O jantar é algo sagrado, o almoço é algo mais difícil, porque ele tem atividades na escola. Os momentos que a gente tem junto são de qualidade”.

