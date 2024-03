Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (31)

PERSONALIDADE E ALMA

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Tua personalidade foi forjada à imagem e semelhança de teus antepassados através da educação, moral, costumes, desenvolvimento psíquico e biológico e a influência do meio ambiente em que cresceste, com o objetivo de que reproduzas a civilização e participes de seu jogo.

Se houvesse só isso para experimentar em nossa humanidade, estaríamos todos tranquilos e desprovidos de angústia, deixando o passado nos carregar instintivamente a participar e reproduzir a civilização, mas isso não é

assim, porque ao mesmo tempo somos almas que observamos nossas próprias personalidades funcionarem automaticamente e resistimos a continuar assim, nos projetando ao futuro em busca de maior protagonismo e, também, deter mais domínio sobre nossa personalidade, para que essa sirva de instrumento de expressão e criatividade à nossa alma.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A melhor aventura pareceria ser algo físico, que faça circular adrenalina pelo seu corpo, mas ao mesmo tempo está disponível a grande aventura de ingressar na vida interior de sua alma e se conhecer um pouco melhor.

Touro (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O esclarecimento virá quando você apaziguar o torrencial emocional que borbulha no seu interior, e abrir sua mente para enxergar o panorama com amplitude, em vez de se ater a detalhes que, com certeza, não são importantes.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas certas não são necessariamente as mais simpáticas, porque com elas sua alma pode até passar bons momentos, mas na hora de ter de tomar iniciativas práticas haveria uma dispersão e nada aconteceria.

CÂNCER(nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora sua alma enxerga potencialidades e oportunidades variadas em tudo que anda sendo conversado, portanto, é também o momento de manter a cabeça no lugar e distinguir o que é praticável daquilo que seja apenas uma fantasia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É a hora certa para você fazer exclusivamente o que lhe der na telha, mesmo que para isso algumas regras tenham de ser transgredidas. Agora é quando a alma reclama para si o direito de ser totalmente livre e desimpedida.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A sensação de familiaridade que tanto conforta a alma não é necessariamente encontrada no espaço cotidiano, na moradia ou nos roteiros habituais. A sensação de familiaridade ainda é uma busca, não um encontro.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é quando você precisa se aproximar dessas pessoas com quem tem assuntos importantes para tratar, porque o cenário está muito favorável ao entendimento, mesmo que na primeira tentativa pareça o contrário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Cuide dos seus interesses, mas cuide também para que esse cuidado não signifique você passar por cima das pessoas que precisam ser protegidas e amparadas por você. Uma coisa não deve conflitar com a outra.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A melhor iniciativa sempre será a que beneficiar o maior número possível de pessoas envolvidas, e a pior delas sempre será a que beneficiar exclusivamente a você em detrimento das necessidades alheias. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisa demais que precisa ser pensada direito, e isso só será possível em silêncio. Tome distância, por isso, do barulho social, é melhor você parecer antissocial do que oferecer uma simpatia forçada neste momento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você pode, agora, reunir algumas pessoas para unir forças e fazer o que, com seus recursos particulares, seria impossível. Unir forças é o verdadeiro destino de nossa humanidade, mas muito pouco desenvolvido ainda.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Difícil vencer a preguiça, mas se você tomar essa iniciativa, verá que, com relativa facilidade, ao dar o primeiro passo na direção de algo produtivo, sua alma se lançará com muito vigor para fazer acontecer.