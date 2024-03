Acidente na Rodovia AC-40 deixa condutor de motocicleta ferido

Um acidente ocorreu na noite deste domingo, (10), na Rodovia AC-40, estrada de Senador Guiomard, deixando o condutor de uma motocicleta ferido. O condutor foi identificado por José de Oliveira Pereira, de 56 anos.

De acordo com informações repassadas, José estava conduzindo uma motocicleta Titan de cor preta no sentido Rio Branco/Senador Guiomard, quando se deparou com um carro parado na rodovia, realizando a troca de pneu. Em uma manobra inesperada, José colidiu na traseira do veículo, sendo arremessado ao solo com o impacto.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

José de Oliveira foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, além de cortes na cabeça, nariz, perna direita, joelho e pé direito, seu estado de saúde é considerado estável.