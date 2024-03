Acidente entre moto e bicicleta deixa criança ferida

Na tarde desta quarta-feira (06), um acidente entre uma moto e uma bicicleta deixou um garoto ferido em Sena Madureira. A colisão ocorreu na avenida Guanabara, esquina com a Quintino Bocaíuva, próximo às tradicionais castanholas.

Populares que testemunharam o acidente acionaram os socorristas do SAMU, que rapidamente prestaram assistência à criança ferida, encaminhando-a para o pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes daquele município.

A bicicleta ficou parcialmente destruída. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades envolvidas.