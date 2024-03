Rio Acre apresenta redução de 1 centímetro e marca 17,87 metros

FOTO: SÉRGIO VALE

O nível do Rio Acre apresentou uma leve redução entre as 15h e 18h desta quarta-feira, 6, em Rio Branco. Com baixa de 1 centímetro, o manancial marca agora 17,87m em Rio Branco, conforme medição da Defesa Civil Municipal.

O nível do rio oscilou bastante o longo do dia. Depois de apresentar subida de cinco centímetros entre o período das seis até às 9 horas, o manancial não subiu mais. No entanto, no balanço das últimas 12 horas houve aumento de três centímetros na capital acreana.

A expectativa é que se não houver chuvas fortes durante a noite e a próxima madrugada, o nível do rio continue apresentando vazante nesta quinta-feira, 7.A Defesa Civil já declarou que a previsão de retração é gradual, o que deve provocar a demora de alguns dias para que se tenha uma vazante capaz de permitir que as mais de quatro mil pessoas desabrigadas tenham condições de retornar para suas casas.No final da tarde de hoje, a prefeitura atualizou o número de pessoas nos abrigos públicos. O total é de 4.115 desabrigados, totalizando 1.072 famílias.