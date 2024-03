DCORE deflagra “operação menoridade” e apreende dois adolescentes

Na manhã de hoje, 06 de março de 2024, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, cumpriu dois mandados de buscas e dois mandados de internação provisória, expedidos em desfavor dos menores C. J. B. da R. e A. da S. L., ambos com 17 anos de idade.

De acordo com a investigação, no dia 09/02/2024, por volta das 12:00 hs, as vítimas se encontravam no interior de um estabelecimento comercial, localizado no bairro Corrente, nesta capital, quando foram surpreendidas por dois agentes, os quais, munidos de arma de fogo, subtraíram o valor existente no caixa, aparelhos celulares e o estoque de fralda do comércio.

Ao tomar conhecimento dos fatos, os investigadores realizaram inúmeras diligencias, logrando êxito na identificação dos prováveis autores.

Munido das informações necessárias, a autoridade policial representou pela busca e apreensão nos endereços levantados, bem como pela internação provisória dos suspeitos, menores de idade.

O Ministério Público endossou os elementos coletados, ratificando os pedidos formulados pela Autoridade Policial, os quais foram prontamente deferidos pela magistrada Dra. Rogéria, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco.

Na manhã de hoje, a equipe procedeu ao cumprimento dos mandados, ocasião em que foi realizada a internação provisória dos dois adolescentes suspeitos da prática do fato.

Fora de circulação, os suspeitos foram colocados à disposição da justiça e, posteriormente, participarão de audiência de custódia.

Mais uma ação da nossa Polícia Civil, mais justiça e paz social.

Por Ascom/PCAC