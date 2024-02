Rio Juruá ultrapassa a cota de alerta em Cruzeiro do Sul

O nível do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, ultrapassou a cota de alerta neste domingo, 25, que é de 11, 80 metros, chegando à marca de 11, 86 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as águas que estão vindo do alto Rio Juruá deverão chegar em Cruzeiro na noite deste domingo e a previsão é de que até terça-feira, 27, o manancial chegue aos 13 metros, que é o nível de transbordamento.

A água já chega em quintais dos bairros Lagoa e Miritizal, mas por enquanto as famílias seguem em casa.

Nesta manhã, o prefeito Zequinha Lima fez uma reunião de emergência com todos os secretários municipais para antecipar as ações frente a uma possível enchente no município. Na reunião na prefeitura, foram definidas as 5 escolas que servirão de abrigo em caso de necessidade: Margarida Pedreira, Thaumaturgo de Azevedo, Corazita Negreiros, Marcelino Champgnat e Creche Irmã Diana.

“Reforçaremos o uso do plano de contingência que provou ser eficaz em 2021, aonde ocorreu a maior enchente da história de Cruzeiro do Sul, e recebeu elogios da defesa civil nacional. Estamos preparados para oferecer apoio imediato e abrangente às famílias que possam ser impactadas”, citou o prefeito Zequinha, que na manhã desta segunda-feira, 26,vai percorrer os locais afetados.

Às 15 horas, a prefeitura reunirá as forças de segurança, Exército, Bombeiros e outras instituições para alinhar as ações de apoio às famílias atingidas.

Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para os bombeiros e para o número 999464079, da Defesa Civil Municipal.