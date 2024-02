Rio Acre sobe meio metro em 12 horas e alcança 15,17 metros na Capital

A Defesa Civil informou que o nível do Rio Acre na última medição do dia, no início da noite deste sábado, chegou a 15,17m.

Em comparação com a medição das 6 horas da manhã, a subida foi de meio metro. Apesar de parecer pequena, o que ocorre é que como o manancial já ultrapassou a cota de transbordamento, a cada subida, significa mais famílias desabrigadas.

Ao todo, sete escolas na capital acreana já foram transformadas em abrigo e recebem, no momento, 98 famílias, totalizando 318 pessoas.

Infelizmente, a previsão é que o rio continue enchendo durante a noite e a madrugada, já que o volume de água que vem da Região do Alto Acre e do Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre em Rio Branco, é muito grande.