Um morre e outo fica ferido após acidente entre motocicletas

Por Davi Sahid

Uma colisão entre duas motocicletas matou o Motoboy Edvaldo Ferreira de Souza, de 63 anos e deixou o motociclista Luiz Henrique da Rocha Zeni, de 19 anos, ferido na tarde deste sábado, 24, na Rua Pernambuco, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Edvaldo trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer de cor preta, placa OVG-4989, no sentido bairro-centro, quando invadiu a pista na contramão e colidiu de frete com Luiz Henrique, que trafegava em uma moto modelo Yamaha/MT03 ABS, de cor branca e placa QLW-4I54, no sentido centro-bairro. Com o impacto os dois motociclistas foram arremessaos ao solo e Edvaldo caiu desmaiado.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e duas ambulâncias foram enviadas, uma básica e outra de suporte avançado. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Edvaldo, que sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima, uma fratura na coluna cervical, uma fratura na perna direita e fratura exposta em um dedo da mão. Edvaldo foi colocado dentro da ambulância 01 do SAMU, mas durante os atendimentos não resistiu aos ferimentos e morreu.

Luiz Henrique que foi arremessado por cerca de 20 metros e teve fratura no braço esquerdo, um corte na cabeça e várias escoriações pelo corpo, recebeu os atendimentos na outra equipe do SAMU, foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após o término as motocicletas foram removidas por um guincho.

O corpo de Edvaldo foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Veja vídeo: