Polícia Militar atua em todo o estado em apoio à população atingida pela cheia do rio

Foto: Ascom/PMAC

A população acreana enfrenta mais uma cheia do Rio Acre que, na manhã deste domingo, 25, chegou a 15,55 metros, número acima da cota de transbordamento. Frente à situação, a Polícia Militar do Acre (PMAC) tem mobilizado seu efetivo para atuar em diversas frentes no auxílio às famílias atingidas, tanto na capital, Rio Branco, como nos demais municípios onde existem áreas alagadas.

A instituição mantém o policiamento ostensivo de rotina nas ruas e, ao mesmo tempo, coloca equipes à disposição da Defesa Civil, que atua em conjunto com demais forças de segurança do Estado. Desde o início da elevação do nível do rio, representantes das unidades operacionais dos municípios atingidos compõem Salas de Situação com os diversos órgãos responsáveis, onde se reúnem para avaliar e adotar as medidas necessárias.

A diretora operacional da PMAC, coronel Marta Renata Freitas, fala sobre a atuação da instituição militar nesse momento difícil para muitas famílias acreanas. “A PMAC sempre trabalha com o intuito de garantir o bem-estar do cidadão acreano e, nesse momento crítico, continuamos atuando tanto com o policiamento ostensivo, quanto no auxílio à população atingida pelas cheias. A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a sociedade, com empenho máximo de seu efetivo em todo o Estado, afinal, nossa missão é servir e proteger”, afirmou.

Além de dialogar com as pessoas que residem nas áreas alagadas, guarnições do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) realizam visitas de inspeção para avaliar a navegabilidade dos locais, com vistas a dar início ao policiamento fluvial, principalmente no período noturno. Outras equipes da PMAC auxiliam na retirada e transporte das pessoas e de seus pertences, bem como atuam no policiamento nos locais de abrigo.

A PMAC está empenhada em proporcionar segurança e apoio ao cidadão em todas as áreas críticas, juntamente com o governo do Estado, que já decretou situação de alerta. Policiais militares permanecem atuantes no Jordão, Assis Brasil e Plácido de Castro, onde foi decretada situação de emergência, nos demais municípios atingidos, entre eles, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Santa Rosa do Purus, e também nos cerca de 30 bairros da capital que foram alcançados pela enchente.