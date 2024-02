Madrasta é suspeita de matar criança de dois anos e jogar corpo dentro de poço

O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado dentro de um poço, a uma profundidade de aproximadamente 10 metros, no domingo (18) em Cerejeiras (RO). A madrasta da vítima, uma mulher de 45 anos, foi presa em flagrante por suspeita de ocultação de cadáver.

De acordo com a Polícia Civil, as forças de segurança foram acionadas para investigar o desaparecimento da criança. Durante as buscas, o corpo foi encontrado dentro de um poço e o estado indicava que ele já estava lá há dias.

A madrasta da criança foi presa em flagrante por ocultação de cadáver. O corpo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil investiga as motivações e circunstâncias do crime.