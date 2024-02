Quanto um árbitro recebe para apitar jogo válido pela Série A? Juiz experiente revela

Árbitro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marcelo de Lima Henrique revelou quanto recebe para apitar uma partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Durante entrevista ao podcast “Mundo GV”, na última quinta-feira (15), o juiz disse ganhar R$ 7 mil por jogo. Já em confrontos da Copa do Brasil, a quantia varia a depender da importância do duelo.

“Cada competição tem seu valor. Série A é um valor X. O árbitro FIFA e o Master têm um valor. O árbitro ganha R$ 7 mil por jogo, o FIFA, que são R$ 10 mil, e o Master. Eu acho que Master só tem eu. Na Série A, são R$ 7 mil. E nisso desconta toda a carga tributária brasileira. Você volta para casa com cinco cruzeiros. Paga o massagista, o cara que dá o café… ” Marcelo de Lima Henrique, árbitro brasileiro

Valores na Copa do Brasil

“Copa do Brasil, a primeira fase é uma tabela. Por quê? Porque joga o time de Rondônia contra o time do Acre. A gente sabe que o futebol do Norte, do Nordeste, é muito difícil. Então, a taxa de uma Copa do Brasil é menor, a segunda fase vai subindo. Esse ano, a final foi R$ 15 mil “Marcelo de Lima Henrique



O árbitro ainda pontuou que “não há salário”. Vale lembrar que a arbitragem no Brasil não é considerada uma ocupação profissional, e os juízes precisam ocupar outras funções.

“E não tem salário. O árbitro errou, fica punido. Fica meses sem ganhar nada”, comentou Marcelo, que é militar.

Ex-FIFA

Um dos árbitros mais renomados do país, Marcelo de Lima Henrique apita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Entre 2008 e 2014, ele esteve no quadro de profissionais da FIFA. Durante o período, chegou a atuar em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.