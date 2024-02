Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (13/2)

O verdadeiro poder

Data estelar: Marte ingressa em Aquário em conjunção a Plutão

Um homem chicoteado e crucificado mudou a história do mundo para sempre; outro homem, vestido em roupas simples e jejuando, libertou a Índia da colonização inglesa; uma mulher negra, simples, mas de presença vigorosa, resistiu ao bullying e plantou a semente para que todos os negros pudessem ir à faculdade no ocidente.

Isso é verdadeiro poder, mas apesar das evidências, o poder expresso das nações continua se apoiando na ofensa, na intimidação, no bullying, no desprezo às diferenças e na promoção de ideais de supremacia, chancelando o investimento armamentista, que é o maior orçamento de todos os países, para vergonha de toda nossa humanidade.

Está na hora de, novamente, alguma ou algumas pessoas das quais nada se espere, porque vulneráveis, revertam o passo da História.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A oportunidade de congregar as pessoas para trabalharem em conjunto é precedida de todas as tensões que elas produzem, em nome de cada uma delas ter mais importância e valor do que as outras. O velho egoísmo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ao demonstrar sua autoridade, você precisa de firmeza, mas sem que o movimento seja agressivo nem muito menos que se demonstre dando uma carteirada. Para mostrar sua autoridade, você deve dar o exemplo com sua prática.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você pode resistir e continuar se agarrando aos conceitos e opiniões de sempre, mesmo que diante dos fatos as coisas não encaixem muito bem, ou você pode abrir mão de suas certezas e se lançar a novas experiências.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pressões são evidentes e precisam ser administradas com a maior sabedoria possível, para não degringolarem em conflitos que, depois, será muito difícil resolver. Por mais difícil que pareça, evite conflitos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais difíceis que sejam as pessoas com que você precisa tratar nesta parte do caminho, elas são essenciais ao futuro de seus planos, portanto, vale a pena se munir de uma dose extra de tolerância e compreensão.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São tantas as potencialidades envolvidas nesta parte do caminho que fica fácil se distrair e perder o foco do que realmente poderia ser aproveitado e, assim, você corre o risco de deixar passar o momento de realização.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que você deseja também é desejado por outras pessoas, e tudo dependerá da velocidade e destreza com que todas as pessoas envolvidas se movimentarem. Faça a sua parte e reconheça que o jogo é difícil.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Chegou a hora de cortar amarras e se livrar do passado, porque para ingressar no futuro você precisa chegar de mãos vazias e com o coração aberto ao desconhecido. O passado é bom, mas já passou, a saída é no futuro.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Na mente as pessoas se esclarecem, mas na mesma mente, as mesmas pessoas se confundem também. É uma faca de dois gumes, enquanto você pensa há esclarecimento e libertação, mas também há criação de novos conflitos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite, o quanto seja possível, iniciar conflitos, porque nesta parte do caminho esses correm o risco de se descontrolarem e provocarem contrariedades maiores das que supostamente tentavam ser evitadas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O nervosismo é evidente, e precisa ser dominado de todas as formas possíveis, para você não se precipitar na direção de experiências que ainda precisariam de maior amadurecimento. O tempo é amigo e não adversário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Suas pernas e braços são os instrumentos do destino que você mentaliza com extrema clareza. Faça um favor a si, evite ficar esperando que tudo aconteça por si só, porque o destino precisa de suas intervenções.