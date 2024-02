Terça de carnaval tem volta da Champions League , confira duelos das oitavas

Nesta terça-feira de Carnaval (13/02), a Champions League está de volta com a fase de mata-mata da competição. São duelos que prometem futebol de qualidade e muita emoção aos torcedores. Os jogos das oitavas de final foram definidos em dezembro do ano passado, através de sorteio. Times do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo não se enfrentam.

Maior campeão da competição, com 14 títulos conquistados, o dobro do segundo colocado, o Real Madrid enfrentará a equipe do RB Leipzig, da Alemanha. O outro jogo do dia será entre o atual campeão Manchester City, que chega novamente com favoritismo, enfrentando a equipe do Copenhagen, da Dinamarca.

Na quarta-feira (14/2), mais dois confrontos. O primeiro duelo será entre times que nunca venceram a competição: PSG e Real Sociedad. No mesmo dia se enfrentam também Lazio e Bayern de Munique. Os outros jogos acontecem na semana que vem.

Confira todos os duelos das oitavas de final:

• Copenhagen x Manchester City

• RB Leipzig x Real Madrid

• PSG x Real Sociedad

• Lazio x Bayern de Munique

• Inter x Atlético

• PSV x Dortmund

• Porto x Arsenal

• Napoli x Barcelona

Por Metrópoles