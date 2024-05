Governo divulga resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição para o concurso público do Detran

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 17, o governo do Acre divulgou, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), o resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição para o concurso público do Detran, conforme estipulado no Edital de Abertura 001/2024 – Sead/Detran, publicado em 8 de abril de 2024.

Após a análise dos recursos das solicitações de isenção da taxa de inscrição, a Sead e o Detran/AC decidiram manter os deferimentos das isenções. Os nomes dos candidatos cujas isenções foram deferidas estão listados no Anexo I do referido edital, que foi divulgado no site do Instituto AOCP na aba Publicações em 8 de maio de 2024.

As demais solicitações de isenção que não foram aceitas inicialmente permanecem indeferidas, conforme listado no Anexo II do mesmo edital, disponível também no site do Instituto AOCP.

Os candidatos que entraram com recurso contra o indeferimento de suas solicitações podem consultar as respostas por meio do Boletim de Análise das Isenções. As respostas estarão disponíveis até dia 27 de maio de 2024.

O candidato indeferido deverá realizar uma nova inscrição e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a data de validade do boleto.

Para quaisquer dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto AOCP pelo número de telefone: (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília), pelo e-mail: [email protected], ou o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.