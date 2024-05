Juruá: Máquina de ressonância começa a ser instalada e pacientes não precisarão mais de Tratamento Fora de Domicílio

Um marco para a saúde do Juruá. Assim é considerada o equipamento de ressonância que começou a ser instalado no Hospital Regional em Cruzeiro do Sul. Os pacientes da região que precisavam passar pelo exame são obrigados a vir para Rio Branco pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD), tendo que se ausentar de seus lares, o que causa uma série de desconforto, além de onerar o custo com a saúde pública. A máquina será a primeira para atender a população daquele regional com o exame de ressonância.

O equipamento, adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que chegou nos últimos dias, já está sendo montado e a previsão é que seja inaugurado na próxima sexta-feira, 24, pelo governador Gladson Cameli.

Conforme o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o equipamento conta com o que há de mais moderno e vai humanizar ainda mais a saúde no Juruá. “É uma máquina extramente complexa, tanto que o governo tentava há quatro anos fazer essa licitação. Conseguimos agora e isso comprova o nosso compromisso com a saúde da população do Juruá. No lugar de levar às pessoas até a saúde, estamos levando à saúde até as pessoas”, disse o gestor, ao se referir ao fim do TFD para os casos que necessitam da ressonância.

O custo somado o equipamento, periféricos, como software de última geração e a complexa instalação totaliza um investimento de R$ 7 milhões.

Veja o vídeo: