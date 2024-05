Homem é condenado a mais de 13 anos por tentativa de feminicídio em Feijó

Derival Gomes de Oliveira foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão por tentativa de feminicídio triplamente qualificado, conforme decisão obtida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) na quinta-feira, 16.

O crime ocorreu em julho de 2023, em uma residência no bairro Genir Nunes, em Feijó. Segundo a denúncia do MPAC, Derival tentou assassinar sua companheira com golpes de arma branca e ainda cortou o cabelo e as roupas da vítima.

Os registros indicam que a vítima e o acusado mantiveram um relacionamento conjugal por aproximadamente 23 anos, durante os quais ela sofreu agressões físicas e psicológicas, principalmente por ciúmes, além de ameaças de morte caso o denunciasse.

Na noite do incidente, após receber uma denúncia de violência doméstica, a polícia dirigiu-se ao local. Ao chegar, os oficiais chamaram pela vítima, que pediu ajuda e informou sobre a fuga do agressor. A polícia cercou a área e capturou Derival, que ainda portava a arma do crime.

Durante o julgamento, o promotor de Justiça Lucas Nonato argumentou que o ato foi motivado por razões desprezíveis, executado de maneira cruel e com recursos que dificultaram a defesa da vítima, sendo um crime contra a mulher caracterizado pela violência doméstica e familiar.

Fonte: Agência de Notícias do Ministério Público do Acre (MP-AC)