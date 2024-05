Presidente do Corinthians confirma saída do goleiro Cássio após 12 anos no clube

Pela primeira vez em caráter oficial, o Corinthians confirmou a saída do goleiro Cássio. Em entrevista a diversos veículos de imprensa na saída do CT Dr. Joaquim Grava, o presidente Augusto Melo comentou a saída do jogador.

“O que for melhor para ele, sempre. Uma pena, ídolo nosso, mas faz parte. Vida que segue, que seja feliz. É nosso maior ídolo, tentamos de tudo. Prevaleceu a vontade dele, a gente apoia sempre, desejamos tudo de melhor”, disse Augusto Melo.

Ainda segundo o dirigente, maiores dúvidas quanto aos moldes da saída serão esclarecidas neste sábado (18). Uma entrevista coletiva no CT do Timão, com as presenças de Cássio e Augusto Melo, deve ser confirmada nas próximas horas.

Tratado por muitos como maior jogador da história do Corinthians, Cássio deixa o clube com 712 jogos e títulos de relevância no currículo. O goleiro conquistou o Mundial de Clubes da Fifa e a Copa Libertadores, em 2012; a Recopa Sul-Americana, em 2013; dois Campeonatos Brasileiros, em 2015 e 2017, além de quatro Estaduais (2013, 2017, 2018 e 2019).