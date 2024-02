Criminosos passam atirando e atinge criança e grávida se machuca no bairro Triângulo

A ação criminosa aconteceu na noite deste Sábado,(24), na Tv. Padre José, no bairro Triângulo, Segundo Distrito de Rio Branco

Uma criança de de 8 anos, identificada com as iniciais L.G.S., foi atingido com um disparo no braço esquerdo e teve deformidade no membro na hora dos disparos, uma grávida de 08 meses, de 18 anos, identificada como, Mileide Bezerra Araújo, correu com medo e caiu ao solo batendo a barriga.

Segundo informações repassadas, a criança estava brincando de bicicleta em frente à sua residência, cercada por vizinhos, quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo, atingindo a criança. Os criminosos fugiram após os disparos.

Uma viatura do suporte básico e do suporte avançado do Samu foram acionadas para socorrer as vítimas e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A criança foi entregue à emergência da pediatria com um tiro no braço esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.

Mileide foi encaminhada até a maternidade Bárbara Heliodora, sentindo muita dor na barriga, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais Militares do 2° colheram informações dos autores e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os autores, porém, ninguém foi encontrado.

As investigações agora ficarão por conta da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).