Acre tem previsão de chuvas até terça (27); rios estão cheios e com tendência de subida

O quinto Boletim de Alerta do Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Acre mostra neste sábado, 24, que municípios do Acre têm tendência de continuidade das chuvas até a próxima terça-feira, dia 27, com possibilidade de núcleos mais intensos em algumas localidades.

Os dados apresentados dizem ainda que em Assis Brasil, o rio atingiu a cota de 12,07 metros, acima da cota de alerta, com tendência de subida.

Em Brasiléia, o rio se encontra na cota de 11,66 metros, acima da cota de inundação, com tendência de subida.

Em Xapuri, o rio se encontra na cota de 12,81 metros, acima da cota de alerta, com tendência de subida.

Em Rio Branco, o rio se encontra na cota de 14,67 metros, acima da cota de inundação, com tendência de subida.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa ainda que um sistema meteorológico conhecido como Alta da Bolívia, que atua em altos níveis da atmosfera a aproximadamente 12 km de altitude, está ativo e intenso no sul da Amazônia, favorecendo a convecção em toda a região.

No Acre, este sábado (24) será de tempo instável e de muita chuva. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões acreanas. Há possibilidade de grandes acumulados de chuva em todas as regiões do estado.

Com informações do Censipam