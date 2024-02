Rio Branco já tem 5 abrigos em escolas e famílias desabrigadas pela cheia do Rio Acre e igarapés

Fotos: Assessoria Defesa Civil Rio Branco

A cada hora que passa, o nível do Rio Acre aumenta na capital acreana e cresce também o número de famílias desabrigadas que precisam de auxílio.

A Defesa Civil de Rio Branco atualizou na manhã deste sábado, 24, a quantidade de famílias que estão em cinco abrigos montados pelo município em escolas públicas. Ao todo, já são 73 famílias, totalizando cerca de 270 pessoas. O número não conta, quem teve que sair de casa, mas optou pela casa de parentes ou amigos.

O número deve cresceu ao longo do dia, já que a previsão é que o nível do rio suba muito ainda durante as próximas horas.

As escolas públicas transformadas em abrigos são: Escola Municipal Álvaro Rocha, na região da Conquista; Escola Ilka Maria de Lima, no Montanhês; Escola Alcimar Leitão, no Universitário; Escola Anice Dib Jatene, no Geraldo Fleming e Escola João Paulo, no bairro João Eduardo.