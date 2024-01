Prefeitura de vai premiar contribuintes do IPTU, com tvs, motos e carro zero KM

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), vai sortear no próximo dia 15 de janeiro, através da extração dos números da loteria federal, 14 contribuintes que estão adimplentes com o Importo Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Ao todo são mais de 50 mil imóveis cadastrados aptos a participarem do sorteio pelo programa “IPTU Em Dia Dá Prêmios”.

A arrecadação com o imposto em 2023, alcançou um novo recorde de contribuintes adimplentes com o IPTU, com uma receita de mais de 56 milhões.

A secretária adjunta de Finanças da Prefeitura de Rio Branco, Flaviane Stedile, explica quais são as regras para estar apto a concorrer à premiação.

“O programa IPTU Em Dia Dá Prêmios, visa premiar o bom contribuinte, ou seja, àquela pessoa que está em dia com o seu IPTU, que pagou certinho no ano passado e em exercícios anteriores também, ou seja, o imóvel, ele não pode estar inscrito em dívida ativa. Então, o que acontece com a mudança do ano, com a virada do ano? Nós identificamos mais de 53 mil imóveis, pelo seu cadastro imobiliário, que estão aptos a participar do sorteio. Nesse momento, nós estamos divulgando a relação desses imóveis que estão aptos a participar e no dia 15 de janeiro, nós vamos extrair os dados sorteados pela Loteria Federal para identificar quais são os respectivos imóveis que serão premiados.”

Flaviane pontuou ainda, que a relação dos cadastros imobiliários aptos a participarem do sorteio, estará disponível no portal da prefeitura e o contribuinte que queira contestar se o seu imóvel está rigorosamente em dia com suas contribuições, terá até o próximo dia 7 para fazê-lo. Ela falou ainda, dos prêmios a serem sorteados.

“Esse ano a premiação está bem gorda, né? Serão 14 prêmios, sendo 10 televisores, 3 motos zero kms, 160 cilindradas e um carro zero km, modelo HB20. É um excelente incentivo para as pessoas continuarem sendo adimplentes, sendo bons contribuintes e pagando em dia o seu carnê do PTU”, concluiu Flaviane.

Por Assecom/ Prefeitura