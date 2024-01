Criminosos em bicicleta passam atirando e matam adolescente a tiros na frente de sua residência

Por Davi Sahid

O adolescente Andriel Oliveira da Silva, de 16 anos, foi morto a tiros na noite desta noite desta quinta-feira, 4, após ser ferido em via pública na Rua José de Alencar, no Conjunto Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Andriel estava na frente da sua residência, quando dois criminosos não identificados se aproximaram em uma bicicleta e em posse de uma arma de fogo efetuaram vários tiros na direção do adolescente. Andriel foi atingido com vários projeteis na região do peito e costas. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

O pai do adolescente ao ouvir os disparos, correu até a frente da casa e encontrou o filho sangrando. Rapidamente ele colocou Andriel em uma caminhonete modelo Hilux SW4, de cor prata e o encaminhou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Segundo Distrito, já sem vida.

Após a confirmação do óbito pelo Médico, o corpo de Andriel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia Militar compareceu ao local do crime e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

Familiares chegaram a informar que Andriel trabalhava como menor aprendiz na empresa de seu pai e que não tinha envolvimento com organização criminosa.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).