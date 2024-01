Polícia Federal faz buscas contra suspeito de postar prova do Enem em redes sociais

Quinze policiais federais atuaram na operação policial no interior do Ceará. “Foram apurados indícios de crimes de divulgação ilícita do conteúdo de prova do Enem em redes sociais, por um investigado em Sobral”, informou a Polícia Federal.

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil“.

Até oito anos de prisão



Ainda conforme a PF, o ato de vazar o tema da redação da prova pode configurar crime de fraude em certame de interesse público. Em caso de condenação, a pena pode chegar a oito anos de prisão.



O nome da operação, Limite Virtual “busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais”, informou a Polícia Federal.



Vazamento em 2012