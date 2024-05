Iapen realiza uma das maiores ações de Saúde já registrada nos presídios de Rio Branco

O mutirão odontológico iniciado no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no dia 29 de abril, encerrou neste dia 10 de maio com 750 reeducandos atendidos.

A ação Sorriso Feliz, foi possível devido uma parceria entre o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), o Ministério Público do Acre (MPAC) e a Prefeitura Municipal de Rio Branco.

A chefe da Divisão de Saúde Prisional do Iapen, Gabriela Silveira, disse que por estar à frente da Divisão de Saúde, conhece um pouco mais de perto as dificuldades de oferecer esse tipo de atendimento, e por isso está muito feliz e grata pelo sucesso dessa ação. “A toda a equipe da Semsa, através da assessora técnica Sheila Andrade, nosso muito obrigada pela parceria e empenho para fazer dar certo”, destacou.

André Vinício, diretor de Reintegração Social do Iapen, disse que a ação foi um marco, tendo em vista o número de atendimentos, reforçando a importância da saúde bucal que já é realizada dentro do complexo, com fito de devolver a dignidade e o bem estar das pessoas privadas de liberdade.

O diretor destacou ainda, a importância de cada parceiro. “Essa ação aconteceu em parceria através da Presidência do Iapen, Direções dos Estabelecimentos Penais, Policiais Penais, Equipe Técnica por meio da Divisão de Saúde e com total apoio da Prefeitura De Rio Branco, através da Assessora da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, Sheila Andrade. Vale ressaltar também a importância do MPAC através do Promotor de justiça Tales Tranin”.

O diretor agradeceu também à Coordenadora do Programa Odontológico da Semsa, Helanne e toda equipe de profissionais que não mediram esforços para realizar os atendimentos dos reeducandos em um ambiente totalmente diferente do que são acostumados a estarem, e ressaltou “Com certeza, teremos em breve mais ações como essa”.

Vale destacar ainda, que a contribuição dos policiais penais para a escolta dos presos atendidos no mutirão foi fundamental para o bom andamento da ação.