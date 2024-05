Assessoria de Ulysses diz que deputado não vai se manifestar sobre Fake News

A assessoria do deputado federal Ulysses Araújo (UNIÃO-AC) disse na manhã deste sábado (11) que o parlamentar não vai se pronunciar sobre uma matéria do UOL que coloca Ulysses como um dos disseminadores de desinformação na Câmara Federal no contexto do desastre hidrológico no Rio Grande do Sul.

ENTENDA O CASO: UOL: Ulysses está entre os deputados que usaram plenário para espalhar fake news

A fala flagrada de Ulysses pela reportagem de Isabela Aleixo e Felipe Pereira, do UOL, foi: “A atitude do governo está sendo demonstrada, em primeiro lugar, pela ministra Simone Tebet, que disse que ainda não está na hora de os recursos chegarem”, disse o parlamentar acreano.

O argumento usado pelo Coronel Ulysses Araújo é um recorte da fala da Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, que se referia aos investimentos para a reconstrução das cidades que só podem ser estimados depois que as alagações acabassem. “Não vai faltar dinheiro pro RS, o dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o quê liberar porque nós não recebemos as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir porque a água não baixou”, afirmou a ministra. Coronel Assis (União-MT), Gilvan da Federal (PL-ES), Paulo Bilynksyj (PL-SP), General Girão (PL-RN), Caroline de Toni (PL-SC), Filipe Martins (PL-TO), também são relacionados na matéria por outras falas baseadas em notícias falsas ou descontextualizadas, todos eles são do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reportagem do UOL também havia procurado a assessoria de Ulysses, mas não houve resposta. Já ao ac24horas, a resposta foi de que o parlamentar não irá comentar o assunto.