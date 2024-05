Incêndio destrói casa em Xapuri durante a madrugada e família perde tudo

Uma residência localizada na rua Cândido Pereira Castelo, no bairro Raimundo Hermínio de Melo, em Xapuri, pegou fogo na madrugada deste sábado, 11, e ficou completamente destruída. Como não havia ninguém em casa na hora do incêndio, não houve vítimas, segundo informou inicialmente o Corpo de Bombeiros, mas a família perdeu todos os pertences domésticos.

Na casa, que era quase toda de madeira, residiam mãe e filha, Francisca Orlanja Diogo e Louanne Kamila Diogo Ferraz, além do esposo de Orlanja, que fica mais em sua propriedade rural, segundo a enteada. Ao ac24horas, Louanne contou que ela e a mãe não estavam na casa quando o incêndio começou. Apenas uma motocicleta que estava na área externa foi retirada por um vizinho.

“Eu tinha vindo em casa tomar banho e minha mãe tinha ido na frente. Trinta minutos depois que cheguei onde a mãe estava, minha prima me ligou perguntando onde eu estava que minha casa tava pegando fogo, a gente já veio correndo quando chegou já tava tudo tomado pelo fogo. Não conseguimos tirar nada, só saímos com a roupa do corpo. Um vizinho ainda conseguiu tirar a moto da mãe que estava na área do lado, apenas isso”, relatou.

De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros em Xapuri (8º BEPCIF), após cerca de duas horas e meia de intenso combate, utilizando em torno de 10 mil litros de água, a equipe conseguiu debelar o fogo, impedindo sua propagação para as adjacências, salvando várias residências no entorno. “O incêndio foi percebido pelos populares quando já estava avançado”, disse o capitão Farias.

Na internet, amigos organizaram uma campanha solidária para ajudar a família. Os dados estão na imagem abaixo.

VEJA O VÍDEO: