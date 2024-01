Naufrágio na BA teria sido causado por briga a bordo; número de mortos sobe para oito

Foram encontrados, na manhã desta terça-feira (23), os corpos de mais duas vítimas do naufrágio de uma embarcação que afundou durante uma travessia entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, na Baía de Todos-os-Santos, na noite do último domingo (21). Com eles, sobe para oito o número de mortes no acidente.

Ontem (22), seis mortes já haviam sido confirmadas. As equipes da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da Bahia retomaram as buscas às 5h da manhã e localizaram os corpos por volta das 6h30.

Os corpos eram de uma criança e de um homem adultos. As identidades destas vítimas não foram divulgadas pelas autoridades.

Segundo informações da Marinha, os corpos seriam das duas pessoas que ainda estavam desaparecidas após o naufrágio. Porém, os Bombeiros disseram que permanecerão no local até a confirmação da identificação das vítimas, e só encerrarão as buscas após isso.

Com isso, subiu para oito o número de mortos no acidente:

•Ryan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos

•Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos

•Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos

•Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos

•Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos

•Mulher adulta, sem identificação

•Criança, sem identificação

•Homem adulto, sem identificação

Segundo a Marinha, o barco fazia o transporte irregular de passageiros quando naufragou. Entre as irregularidades, a embarcação, denominada “Gostosão FF”, estava inscrita na classe “saveiro”, de emprego exclusivo na atividade de esporte e recreio e de forma alguma poderia ser usada para fins comerciais.

Além disso, a capacidade máxima de lotação, que é de 10 passageiros mais um tripulante, não teria sido respeitada. “Testemunhas já relataram 25, e outras 19 ocupantes, e somente após conclusão do inquérito para saber quantas pessoas de fato estavam a bordo”, afirmou em coletiva o capitão de Mar e Guerra da Marinha, Wellington Lemos Gagno.

Uma outra suspeita é de que uma briga dentro do barco também tenha colaborado para o desequilíbrio e acidente na embarcação.

A Marinha instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

A Polícia Civil também investiga o caso e informou que busca imagens de câmeras e já identificou o condutor da embarcação, que será ouvido, assim como testemunhas do ocorrido.