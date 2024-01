Cemitério da Consolação oferece passeio noturno “macabro” e repleto de histórias

Inaugurado em 1858, o cemitério é um verdadeiro museu a céu aberto, onde túmulos e mausoléus contam a história de personalidades importantes da sociedade paulistana. Durante o passeio noturno, os participantes terão a oportunidade de conhecer curiosidades sobre os sepultados, além de aprender sobre a arquitetura e arte presentes nos monumentos funerários.

Guiados por Thiago de Souza, do “O que te assombra?”, e pela historiadora Viviane Comunale, o roteiro inclui visitas ao jazigo de Luís Gama, considerado o patrono da abolição no Brasil, e aos túmulos de outras ilustres personalidades, como Líbero Badaró, Tarsila do Amaral, Mário e Oswald de Andrade.

Além disso, o passeio abordará aspectos sobre os milagreiros Antoninho da Rocha Marmo e Maria Judith, a arte tumular de modo geral e protagonistas de lendas e cenas urbanas marcantes, como os irmãos “dos Reis” e Dona Yayá, os visitantes serão imersos em um ambiente que mescla a serenidade da noite com a aura misteriosa do cemitério.

É importante ressaltar que o passeio noturno no Cemitério da Consolação não tem o intuito de ser assustador, mas sim de proporcionar uma vivência cultural. Os organizadores buscam promover o respeito aos que ali repousam e destacar a relevância do cemitério como patrimônio histórico da cidade.

O evento é organizado pela Consolare, em parceria com o projeto “O que te assombra?” e o Reconheça São Paulo. Os passeios noturnos no Cemitério da Consolação acontecem mensalmente desde agosto de 2023, e devido à alta demanda, os ingressos são limitados a 130 participantes por passeio e serão disponibilizados na véspera do evento.

Os links para a reserva dos ingressos serão divulgados nos perfis do “O que te assombra?” e do Reconheça São Paulo no Instagram.

Passeio Noturno no Cemitério da Consolação em janeiro

•Data: quarta-feira, dia 24 de janeiro – véspera de feriado, das 19h às 21h30

quarta-feira, dia 24 de janeiro – véspera de feriado, das 19h às 21h30 •Onde : Cemitério da Consolação (R. da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo – SP)

: Cemitério da Consolação (R. da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo – SP) •Quanto: Gratuito – Doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia do evento. As inscrições podem ser feitas no site Reconheça São Paulo. Há um limite de 130 ingressos.

*Importante: em caso de chuva, a visita está automaticamente cancelada.