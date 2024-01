Brasil vence o Equador de virada e avança no Pré-Olímpico

O Brasil não fez um bom primeiro tempo. Mas também não foi ameaçado pelo Equador. O gol sofrido no início do segundo tempo não derrubou a equipe — a fez acordar, na verdade. Dali em diante, e com as mudanças promovidas pelo técnico Ramon Menezes, a seleção brasileira jogou bem melhor, com muita intensidade para atacar e defender. Fez por merecer a vitória.