Publicado chamamento de empresas para construção de 1.516 casas no Acre

O governo do Acre lançou no Diário Oficial desta quarta-feira, 27, chamamento para a pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil, com qualificação técnica e capacidade operacional, para a apresentação de proposta para construção de até 1.516 unidades habitacionais de interesse social, do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), para o atendimento de famílias com renda mensal de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

As residências do edital serão construídas em Xapuri e Rio Branco, sendo 100 casas no município do interior e mil casas e mais 416 apartamentos em Rio Branco.

Para Xapuri, o valor máximo por residência estabelecido pelo programa é de R$ 130 mil. Com um aporte do governo de contrapartida de mais R$ 30 mil, o valor total por casa será de R$ 160 mil.

Já para Rio Branco, os valores do Minha Casa, Minha Vida das casas é de R$ 139,5 mil e o governo vai ficar responsável pelas obras de infraestrutura urbana das ruas. E em relação aos apartamentos, o custo será de R$ 152,5 mil por unidade.

Confira o edital completo