Mulher acusa quiosque de vender rabada no tucupi com barata em Rio Branco

Uma mulher usou as redes sociais nessa terça-feira, 26, para denunciar que teria encontrado um inseto que em seu prato de rabada no tucupi. Segundo ela, o caldo teria sido comprado num quiosque na Praça da Revolução, área central de Rio Branco.

Apesar da reclamação, a cliente não citou o nome do estabelecimento e reclamou da falta de pedido de desculpa dos funcionários e do dono do quiosque. “Isso foi ontem (26) na praça. Não vou citar nomes do estabelecimento porque não tenho dinheiro para advogado. Fomos discretos em falar com o rapaz do estabelecimento, o mínimo que poderiam dizer era um pedido de desculpas. Foi totalmente ao contrário”, comentou.

Veja abaixo o relato: