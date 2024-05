Bolsa Família começa a ser pago nesta sexta-feira (17) no Acre

O Governo Federal inicia nesta sexta-feira, 17, o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio. A CAIXA começa a pagar os beneficiários com o Número de Identificação Social – NIS terminado em 1.

No Acre, a expectativa é que 130.271 famílias recebam o benefício assistencial. O valor médio do Bolsa Família para os acreanos é de R$ 719.

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como manter crianças e adolescentes na escola, fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes) e manter as carteiras de vacinação atualizadas.