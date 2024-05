Rio Acre atinge menor cota em 10 anos e previsão é de recordes negativos

O Rio Acre está abaixo dos três metros na capital acreana. Na primeira medição desta sexta-feira, 17, o nível do manancial divulgado pela Defesa Civil é de 2,88m.

A marca é a menor para o período na última década, o que provoca ainda mais preocupação em relação à estiagem deste ano. O recorde negativo do Rio Acre é de 1,25m, alcançado em setembro de 2022. Um patamar ainda mais abaixo este ano é esperado, infelizmente.

“Ao que tudo indica, Rio Branco deve ter um novo recorde negativo. As chuvas estão mais escassas, mais ainda depois da passagem dessa frente fria”, afirma Cláudio Falcão, diretor de Administração de Desastres da Defesa Civil em Rio Branco.

Com o nível de hoje, a expectativa é que o Rio Acre fique abaixo dos dois metros ainda no final deste mês de maio. “Infelizmente, isso deve acontecer. No ano passado, o rio ficou abaixo dos metros apenas em junho”, explica Falcão.

Quando o rio fica abaixo da cota de dois metros passa a ser considerado intrafegável, dificultando a navegação e, consequentemente, o escoamento da produção rural ribeirinha, provocando falta de água nas comunidades rurais e tornando mais difícil a captação na zona urbana.