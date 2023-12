Hulk celebra Natal em família com show e festa em nova mansão na Paraíba; veja

Ídolo do Atlético, Hulk celebrou o Natal com uma festa em sua nova casa, em João Pessoa, na Paraíba. O camisa 7 reuniu amigos e familiares em uma celebração com direito a muita música e uma ceia farta.

O jogador alvinegro inaugurou sua mansão na última semana. A casa conta com academia, sala de cinema, adega que armazena até 600 garrafas e uma sala reservada para acomodar a coleção de troféus e medalhas conquistadas pelo camisa 7 ao longo da carreira.

Os jogadores do Atlético-MG se reapresentam ao técnico Luiz Felipe Scolari em 8 de janeiro, quando iniciam a preparação para as competições que o Alvinegro terá pela frente. Em 2024, o time disputará Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.