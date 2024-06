Greve do Ibama ganha fôlego e 15 estados aprovam paralisações nos próximos dias

Em nove estados a greve iniciará no dia 24 de junho. São eles: Acre, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Já outros 6 estados terão greve a partir de 1º de julho: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A decisão dos estados é final. Portanto, não será necessária deliberação a nível nacional.