Após mais de um mês internado, jovem que bateu no meio fio em Sena Madureira morre no PS de Rio Branco

Faleceu neste domingo (16) em Rio Branco, o jovem Gecicleudo Silva de Souza, 24 anos de idade, natural da cidade de Sena Madureira. Em maio deste ano, ele sofreu um acidente de trânsito em uma pracinha que fica localizada na entrada do bairro Ana Vieira.

Naquela ocasião, Gecicleudo dirigia uma motocicleta biz, de cor vermelha, e em dado momento perdeu o controle do veículo, vindo a bater no meio fio. O jovem sofreu ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo.

Inicialmente, Gecicleudo recebeu atendimentos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, mas por conta da gravidade do caso foi transferido para Rio Branco, onde estava internado na UTI.

Após travar uma batalha intensa pela vida, o jovem veio a falecer neste domingo deixando um clima de tristeza e consternação entre amigos e familiares.