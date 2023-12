FMI lista as vinte maiores economias do mundo em 2023; veja posição do Brasil

Os Estados Unidos, a China e a Alemanha são as maiores economias do mundo em 2023, de acordo com projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na projeção, o Brasil figura em nono lugar, com um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023, ultrapassando o Canadá, com PIB previsto de US$ 2,12 trilhões.

Os dados são do relatório mais recentes do World Economic Outlook (Perspectiva Econômica Mundial, na tradução).

Em um contexto em que a economia global continua a se recuperar lentamente da crise provocada pela pandemia e da guerra na Ucrânia, a projeção que inflação global diminua de forma constante, de 8,7%, em 2022, para 6,9%, em 2023, e 5,8% em, 2024, devido a uma “política monetária mais restritiva, auxiliada pelos preços internacionais mais baixos das matérias-primas”, segundo o FMI.

Veja as 20 maiores economias do mundo em 2023, segundo projeção do FMI:

1.Estados Unidos – US$ 26,95 trilhões

2.China – US$ 17,7 trilhões

3.Alemanha – US$ 4,43 trilhões

4.Japão – US$ 4,23 trilhões

5.Índia – US$ 3,73 trilhões

6.Reino Unido – US$ 3,33 trilhões

7.França – US$ 3,05 trilhões

8.Itália – US$ 2,19 trilhões

9.Brasil – US$ 2,13 trilhões

10.Canadá – US$ 2,12 trilhões

11.Rússia – US$1.86 trilhão

12.México – US$1.81 trilhão

13.Coreia do Sul – US$1.71 trilhão

14.Austrália – US$1.69 trilhão

15.Espanha – US$1.58 trilhão

16.Indonésia – US$1.42 trilhão

17.Turquia – US$1.15 trilhão

18.Holanda – US$1.09 trilhão

19.Arábia Saudita – US$1.07 trilhão

2o.Suíça – US$ 905 bilhões