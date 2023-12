Comunidades rurais de Xapuri denunciam falha no transporte escolar

Pelo menos cinco pessoas de comunidades rurais diferentes, no município de Xapuri, procuraram o ac24horas para denunciar prejuízos que crianças e adolescentes estão sofrendo por conta da ineficiência do transporte escolar.

Em um dos casos, um dirigente de associação comunitária do seringal Morro Branco diz que entre 30 e 35 alunos estão sendo prejudicados. Segundo ele, os problemas são frequentes e os estudantes não conseguem ter uma continuidade nas aulas, o que afeta seriamente o aprendizado.

O mesmo é relatado é feito por uma avó que tem netas que estudam na escola Madre Gabriela Nardi, no bairro Sibéria, mas que residem na região do seringal Floresta, precisando do transporte escolar para chegar às aulas.

A informação é sempre a de que o ônibus que atende a área falha muito por problemas mecânicos e as crianças terminam por não ir à escola em vários momentos do ano. Há relatos de alunos que já desistiram das aulas por conta das dificuldades com o transporte escolar.

Ao ac24horas, representante da SEE em Xapuri falou sobre as reclamações feitas pelos moradores. Wagner Menezes, coordenador do núcleo local, admitiu problema no ônibus que faz o transporte dos estudantes, mas garantiu que o transtorno será resolvido e o transporte escolar será melhorado no município com a chegada de mais veículos. “É um ônibus que realmente teve problemas mecânicos. Esse ônibus está indo para Rio Branco nesta terça-feira para ser feita a troca da bateria e vamos trazer mais dois ônibus para reforçar o transporte escolar aqui na zona rural”, afirma Menezes.