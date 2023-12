PF prende homem com R$ 1.000 em notas falsas em Rio Branco

A Polícia Federal (PF) realizou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de moeda falsa em Rio Branco, capital do Acre, na manhã desta terça-feira (19). Ele portava cerca de R$1.000 em cédulas falsas, com isso, para o sucesso da operação, a ação contou com a colaboração dos Correios, que auxiliaram nas investigações.

Durante a operação, foram apreendidas cinco cédulas de R$100,00 e dez cédulas de R$50,00, totalizando R$1.000,00 em notas falsas. Após uma análise minuciosa, constatou-se que as notas apreendidas possuíam características similares às verdadeiras, simulando alguns elementos de segurança.

O indivíduo foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, onde foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa. As investigações continuarão com o objetivo de identificar possíveis outros envolvidos na prática criminosa.

A Polícia Federal ressalta a importância de combater o crime de moeda falsa, que prejudica a economia e afeta a confiança da população no sistema financeiro. A colaboração entre as instituições, como os Correios, é fundamental para o sucesso das operações e a punição dos responsáveis.

A população também pode contribuir denunciando casos suspeitos de moeda falsa através do telefone 181, o Disque Denúncia. A identidade do denunciante será mantida em sigilo absoluto.

Com informações da assessoria da Polícia Federal.