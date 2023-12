Foto: Jardy Lopes

O prefeito Tião Bocalom publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 20, decreto de ponto facultativo no próximo dia 29 de dezembro, última sexta-feira do ano.

Como no dia 1º de janeiro é feriado, o servidor público municipal na capital acreana vai terminar 2023 e entra no novo ano em um feriadão.

No decreto, a prefeitura explica que o feriado prolongado não se aplica as atividades consideradas de natureza essenciais.