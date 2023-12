Cantor gospel Pedro Henrique morre durante apresentação em Feira de Santana ,na Bahia

O cantor gospel Pedro Henrique morreu na noite desta quarta-feira (13) durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia. O artista teve um mal súbito durante o show, que era realizado em um evento privado.

Os médicos suspeitam que o músico tenha sofrido um infarto, mas o laudo com a causa oficial do óbito ainda não foi disponibilizado aos familiares.

A gravadora do cantor, a Todah Music, divulgou uma nota nas redes sociais, na qual lamenta o ocorrido.

“Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: – Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto”, diz o comunicado.

O corpo de Pedro Henrique será levado à cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, após a liberação do IML. O velório acontecerá no município onde ele nasceu.

O cantor, que é filho único, era casado com Suillan Barreto com quem tinha uma filha de um mês e meio de idade.