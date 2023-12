Justiça dá três dias para Ana Hickmann e ex-marido pagarem dívida de R$ 1,6 milhão

A Justiça de São Paulo determinou, nesta quarta-feira (13), que a apresentadora Ana Hickmann e seu ex-marido e empresário Alexandre Correa paguem em até três dias uma dívida de R$ 1,6 milhão que possuem com o banco Bradesco.

Na decisão, o magistrado decidiu que, caso o pagamento não seja feito, o ex-casal está sujeito a penhora de seus bens, como, por exemplo, um imóvel colocado como garantia quando o valor foi recebido por meio de empréstimo.

Segundo a decisão, o ex-casal também deve pagar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que foram fixados em 10%. O juiz também determinou a possibilidade de parcelamento do valor.

Em novembro deste ano, a apresentadora Ana Hickman acusou o ex-marido de ter desviado R$ 25 milhões de suas empresas. Segundo ela, os crimes estariam acontecendo desde 2018, e Alexandre estaria celebrando contratos e realizando operações bancárias sem seu conhecimento.

De acordo com a denúncia feita à polícia, o empresário teria falsificado a assinatura da esposa para tais transações, o que teria gerado uma série de ações judiciais contra a ex-modelo, incluindo processos sobre dívidas e despejo. A defesa de Ana Hickmann suspeita que o endividamento resultante das ações seja de cerca de R$ 34 milhões.

Em nota à CNN, a defesa de Alexandre Correa afirmou que ele e Hickmann possuem R$ 50 milhões em imóveis, valor superior às supostas dívidas alegadas, portanto, suficiente para pagar tudo o que devem.

“O Brasil voltou a ter inflação e muitas empresas estão em crise. Alexandre, como empresário, ingressou com medidas cautelares na vara de falência com fundamento na Lei da Recuperação Judicial exatamente para evitar que o patrimônio jurídico da pessoa física seja deteriorado com a suspensão de todos os processos de execução até o julgamento final”, completa.

A CNN também entrou em contato com a assessoria de Ana Hickmann, que disse que não vai se manifestar.

Relembre o caso de Ana Hickmann

A apresentadora registrou um B.O. por agressão contra o marido, Alexandre Correa, na casa da família em Itu, no interior de São Paulo, no dia 12 de novembro. Ela disse à polícia que estava conversando com o filho, de 10 anos, na cozinha de casa quando Correa ouviu e não gostou do assunto. Por isso, ele iniciou uma discussão. A criança, assustada, teria saído correndo do ambiente, segundo Hickmann.

Mais tarde, a ex-modelo afirmou que a discussão era sobre a situação financeira do casal.

Correa teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela, de acordo com informações que constam no boletim de ocorrência.

Durante a discussão, Correa teria fechado a porta da cozinha, atingindo Hickmann, segundo consta no boletim. Ela usou a situação para trancar o marido fora do cômodo e chamar a Polícia Militar, mas, Correa não estava mais no local quando os agentes chegaram.